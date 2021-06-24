近期國內新冠肺炎疫三級警戒延長至7月12日，由於北高雄有許多移工，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站日前至岡山本洲工業區、燕巢南六企業等，籲請企業多關心移工的健康，並給予所需資訊。

為避免外來人口頻繁流動，移民署除實施在台居留外籍人士包含大陸、香港及澳門可自動延期30日，不需到各縣市服務站辦理延期的便民措施外，也推動外來人口安心採檢防疫專案，鼓勵具疑似症狀的外來人口出面篩檢，相關醫療院所不會通報治安機關查處，配合政府防堵疫情擴散。

移民署高雄市第二服務站人員日前到岡山本洲工業區，拜會服務中心主任黃志華，請黃協助向工業區內聘僱移工的廠商宣導防疫措施；隨後，前往燕巢區口罩國家隊南六企業股份有限公司宣導，請該公司加強注意移工身體狀況，如發現有疑似症狀，務必立即前往醫院篩檢，保護企業及員工的安全。

此外，服務站更深入鄰里宣導，分別拜會大樹區久堂里長張勝鋒，及岡山區程香里長李州正等人，請里長伯就近協助民眾，鼓勵居住該里的外來人口若發現有疑似症狀，立即就醫篩檢。

高雄市第二服務站主任陳盈智呼籲，防堵疫情，一刻都不可以鬆懈，請新住民及移工朋友配合政府各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、減少移動及聚會，降低感染風險。另外，民眾若有疑似感染症狀，一定要至醫院進行篩檢，如有篩檢方面的問題，請撥打疾病管制署1922專線或服務站電話（07）621－2143洽詢。