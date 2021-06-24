中國外交部發言人趙立堅24日主持例行記者會，針對中國企業有意投標的諾魯至澳洲海底通信電纜遭廢標一案表示，中國政府始終鼓勵中企按市場原則和國際規則，遵守當地法律投資合作。中企在網路安全也始終保持著良好記錄。所謂中國間諜活動毫無依據，也是杞人憂天「誰搞監聽竊密等間諜活動，世人對此看得清清楚楚，還用我重複嗎？」

路透報導，太平洋島國諾魯正在和澳洲談判建設海底通信電纜事宜。此前，因有意投標、前身是華為的「中國華海通信」的競標價格最低，最可能得標，引起疑慮。美國警告，中國企業若參與東密克羅尼西亞海底電纜鋪設計畫，將造成安全威脅，全案因考量安全問題而廢標。

趙立堅答覆提問時表示，消息真實性如何？不得而知。請向有關方面詢問。他想強調的是：第一，中國政府始終鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，開展各領域對外投資合作。第二，中國企業在網路安全方面始終保持著良好記錄。所謂中國間諜活動毫無依據，也是杞人憂天，完全是搞錯了物件。

趙立堅強調：「誰搞監聽竊密等間諜活動，世人對此看得清清楚楚，還用我重複嗎？」