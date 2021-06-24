一望無際眺望群山的小笠原觀景平台。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山國家森林遊樂區線上賞花-虎耳草。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山國家森林遊樂區線上賞花-高山白珠樹。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山國家森林遊樂區自三級警戒後即休園，園區內的員工們拍下屬於阿里山的景象、花甚至還錄製聲音，由林務局嘉義林區管理處上傳至遊樂區臉書粉絲專頁，推出「線上賞花」、「森林小學堂」等系列貼文，就像一場線上旅展，其中水晶蘭的照片一出，吸引5萬多人按讚，十分吸睛。

疫情期間遊樂區暫停開放，員工及工作站人員趁著巡視時拍下特殊的自然生態景象並上傳到網路上跟民眾分享，包括沫蟬、阿里山月桃、水晶蘭等，還製作影片分享如何當個「自然保育大使」宣導正確觀念。

阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲專頁介紹「水晶蘭」的相片吸引了5萬4000多人按讚，嘉義林管處表示，許多網友未曾看過此種特別的植物，甚至還有人以為像瓷器般精緻的水晶蘭是假的，另外也有姊妹潭的「聲景」、用蜘蛛抱蛋的葉子製成的「山豬耳粽」、「阿里山森林歌唱家」等。

嘉義林管處解釋，水晶蘭市鹿蹄草科水晶蘭屬下的一種，並非蘭花而是不含葉綠素的腐生植物，所以全株呈現近透明的白色，花期是每年5-8月，可見於海拔1000到3000公尺潮濕具腐植質的林下，因近來山區雨水充沛，阿里山的水晶蘭在巨木群棧道附近現蹤。

另，嘉義林管處也推出照片募集活動，只要到阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲專頁投稿分享，將從照片提供者中抽出10名幸運兒獲得來自阿里山的櫻花明信片，因應三級警戒延長，募集活動延長至7月4日止。