雲林縣北港鎮義民廟斥資百萬元，打造民間忠烈祠許願池。（張朝欣攝）

廟塚合一的雲林縣北港鎮義民廟，其義民塚、義犬將軍極具特色，已由雲林縣政府指定為縣級古蹟，去年廟方以「台灣民間忠烈祠」為主題，向大陸訂購花崗石、青斗石製作的許願池、義犬將軍等石雕，近日完成裝設，藉此記錄台灣歷史的演變，永續傳承義民文化。

北港義民廟源於清乾隆年間台灣發生林爽文之亂，笨港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，擊退盜匪數十次，後來盜賊趁義民團慶功派人毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人因此建廟供奉義民與義犬。

廟方常務委員吳國興表示，去年內政部長徐國勇到廟參訪，聽完義民奮勇保衛家園的英勇事跡後相當感動，認為國家設有忠烈祠，義民廟有如民間版忠烈祠，因此書寫「台灣民間忠烈祠」致贈廟方，廟方以此為發想，籌設民間忠烈祠許願池。

北港諸元醫院院長韓明榮等地方人士得知籌建許願池，紛紛捐款贊助，廟方將設計圖交由大陸石雕工匠打造，經過近1年時間始完成，由貨輪運來台灣，這幾天已完成石雕組合工作。

吳國興說，許願池以花崗石雕刻而成，義犬將軍、「台灣民間忠烈祠」石匾、捐助芳名錄石碑則用青斗石，還有1只銅製許願鐘，信眾可來此許願，同時藉由解說深入了解閩籍義民與義犬的事蹟。

吳國興指出，相傳義犬將軍是孩童的守護神，經常可見父母帶著孩子來廟裡收驚，近年來飼養貓、狗寵物風氣盛行，不少信眾帶著「毛小孩」來向義犬將軍祈求平安健康，許願池的興建，將為地方再增1處特色景點。