雲林縣口湖、台西等沿海地區近日持續降雨，水質變化大，部分蚵農出海搶收牡蠣，避免因下雨影響收成，蚵農表示最近因疫情影響，餐廳訂貨大減，但傳統市場買氣還算平穩，總體銷量減少3、4成，希望疫情趕快趨緩，開放餐飲業店內用餐。

連日豪大雨不僅造成雲林縣農作物損失，養殖漁業也遭受波及，大量雨水改變近海蚵棚周邊海水鹽度，導致牡蠣生長遲緩，甚至停止進食慢慢縮小，蚵農們為了減少損失，這幾天只得冒雨出海搶收蚵串，提早將生長情況良好的牡蠣帶回販賣。

林姓蚵農表示，這次豪大雨沒有伴隨颱風，所以蚵棚沒有受損，但大量雨水卻影響了牡蠣的生長，提早收成可以減少損失，但質與量也相對受到影響，或多或少都有損失，目前市場每台斤牡蠣約180元，價格還算平穩。

蚵農說，牡蠣受到此次豪大雨影響，產量與大小都縮水了，依照市場機制應該要漲價，但大家卻都不敢漲，因為疫情關係許多餐廳歇業，只剩下家庭主婦購買，整體購買量少了3、4成，加上不少民眾因疫情收入減少，為避免影響買氣，只能維持原價薄利多銷。

部分蚵農為了因應疫情衝擊，改變傳統銷售方式，自行在網路上販售，或是與網路銷售平台合作，但發現銷售量有限，主要原因是顧客還是習慣親自採買確保品質，蚵農只能祈求疫情快點消退，否則再這樣下去，也不知道能撐多久。

民眾指出，疫情讓大家宅在家無法去餐廳用餐，有時會購買牡蠣回家自己燒烤料理，希望疫情能在中秋節前解封，否則期待許久的中秋親友相聚烤肉、烤牡蠣可能就此泡湯了。