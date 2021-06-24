高雄某社區大樓、無人居住的24樓室內消防灑水頭突然爆裂噴水，地板嚴重積水，害樓下住戶天花板裝潢、空調、水晶燈毀損，一審判24樓屋主陳姓男子及管委會須共同賠償23樓住戶54萬元。二審認定管委會第一時間已盡責關閉管路，是陳男沒注意「住戶需自費更換瑕疵灑水頭」公告，疏於養護，須負全責，不得上訴。

2017年9月，該社區大樓23樓住戶陳姓、林姓男子發現家中突然「下雨」，天花板不明原因滲水，水晶燈、崁燈、中央空調、裝潢飾品一時間全都泡水，損失慘重。23樓屋主事後發現，原來是24樓無人居住的房屋室內消防灑水頭突然故障、爆裂噴水，積水透過樓地板裂縫、直接滲透下來，請工人修復加兩個月在外租屋費，損失共計54萬元，怒向陳男及管委會求償。

陳男強調，該大樓完工未滿5年就陸續發生多次室內突然灑水事件，負責管理社區消防設備的管委會明顯有疏失。他交屋後就沒有住在那裡，發生噴水事件時管理員也沒第一時間從外部關閉止水閥，才造成積水滲漏至樓下，管委會須負責任。

管委會反駁，指2015年1月起社區就陸續發生多次室內灑水事件，經會議決議，張貼公告提醒住戶「需自費更換」為期一個月之久。發生意外時，管理員隨即察覺授信總機傳出警報，第一次上樓查看沒聽見水聲也未發現異狀才下樓後重設總機，沒想到警報再現，上樓二次查看才聽見室內傳出水聲，但也隨即關閉室外止水閥。

建設公司強調，該社區大樓於2013年7月點交，交屋時大樓為毛胚屋狀態，公司沒有替樓板施作防水層的義務，室內設備及硬體均應由屋主自行維護。

一審法官認為，屋主陳男需付房屋維護義務，沒注意管委會公告、即時修繕瑕疵灑水頭，加上毛胚屋樓地板有裂縫導致滲水至樓下，有過失責任。管委會對消防設備負有管理及處置責任，管理員明知社區有多次噴水意外，沒第一時間察覺異狀，也有責任，判陳男與管委會應分別賠償屋主54萬元。

但上訴至二審時，法官認為管委會已針對消防瑕疵公告，管理員進不到屋內卻也盡到快速察覺、處置的責任，判免賠。而陳男不能因為不住在那裡、沒看到公告就卸責，需獨自賠償23樓屋主54萬元，不得再上訴。