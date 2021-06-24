雲林縣政府22日起開放孕婦施打疫苗，由縣內3家醫院負責施打，23日院方統計，近2天來每天施打人數多為個位數，可能大家還在觀望，建議孕婦若經醫師評估後適合施打疫苗，還是盡早施打，可讓母親與嬰兒都有更好的抵抗力。

雲林縣政府配合中央防疫政策，22日宣布縣內孕婦可公費接種莫德納或AZ疫苗，並協調虎尾鎮若瑟醫院、台大醫院雲林分院斗六院區與虎尾院區、中國醫藥大學北港媽祖醫院為「孕婦接種COVID-19疫苗專責醫院」，孕婦或其家人可向醫院預約，勿前往衛生所。

不過據統計，媽祖醫院、若瑟醫院、台大斗六院區、台大虎尾院區，23日孕婦施打疫苗人數分別為5人、4人、13人、4人，只有台大斗六院區超過10人；24日為1人、0人、25人、24人，人數有增加，但整體施打意願並不高。

醫護人員表示，這幾天施打疫苗的孕婦，全都選擇莫德納，可能與最近長者施打AZ疫苗後猝死有關，至於施打人數少，應是大家還在觀望中，只要不出現嚴重副作用，估計施打人數會逐漸增加。

媽祖醫院婦產科醫師鄭希彥說，根據最新的實證，婦產科醫學會建議，孕婦經醫師評估後可以打莫德納的疫苗，因為以實證來說，莫德納疫苗數據量較AZ疫苗充足。

縣衛生局長曾春美說明，考量孕婦接種疫苗的安全，孕婦需與醫師討論風險與接種效益再行接種，且疫苗產生的過敏反應大多數發生在接種後30分鐘，所以安排孕婦在有處理產科急症的3家醫療院所施打。

曾春美指出，縣內估計約有4300名孕婦，目前莫德納疫苗數量有限，孕婦最好先與醫院預約，日後分發到更多莫德納疫苗，便能充分供應給孕婦與其他類別的人員。