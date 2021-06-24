疫情全國三級警戒延長到7月12日，中市1家烘培業者自製300盒手工小點心慰勞第一警分局的防疫第一線警察，讓員警倍覺溫馨。警一分局代理分局長廖國政24日表示，感謝業者的愛心為投入維護治安、防疫工作的警察人員打一劑強心針，並呼籲民眾做好防疫措施，保護自己，也是保護親友。

柳川里里長蔡翠碧與陳姓業者於110年6月23日上午特別帶著自製300盒手工小點心到警一分局慰勞第一線警察人員。蔡里長表示，業者跟她聯絡指出，第一線執勤的警察相當辛苦，所以，準備300份小點心給他們補充體力、元氣。

烘培工作室陳姓業者是香港人，搬到台灣定居已43年，看到國內新冠疫情嚴峻，希望能為社會奉獻一己之力，他聯絡柳川里里長蔡翠碧，想要用自己最擅長的烘焙慰勞第一線警察，向他們的辛勞致意。

廖國政感謝業者的愛心，對維護治安的警察人員士氣是一劑強心針。並呼籲民眾要共體時艱，務必做好自身防護措施，外出時應全程配戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，不僅保護自己，也是保護身旁親友。