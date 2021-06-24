第74屆坎城影展將在下月6日到17日舉行實體活動。今年評審團主席由去年的美國名導史派克李（Spike Lee）連任，主辦方24日公布完整評審團名單，其中韓星宋康昊是唯一的亞洲臉孔，共5女3男組成的評審團，將從今年24部競賽片中選出金棕櫚獎得主。

評審團陣容包含韓國男演員宋康昊、美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）、法國女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop）、法國女歌手米蓮法莫（Mylène Farmer）、法國女星梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）、《小魔花》奧地利男導演潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）、《殺戮荒村》巴西男導演克雷伯曼東沙費侯（Kleber Mendonça Filho）與法國凱薩獎影帝塔哈拉辛（Tahar Rahim）。

憑《寄生上流》再創顛峰的男星宋康昊，擔任本屆坎城影展主競賽評審，可說是韓國男星第一人。他與全度妍、李秉憲等人的航空災難片《緊急迫降》也將在坎城首映。