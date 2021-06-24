台東農產公司辦理台東第一屆夏雪芒果品質評鑑，共26名農友參賽，青農曾永忠奪得首屆果王，獲獎金1萬5000元。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東農產公司辦理台東第一屆夏雪芒果品質評鑑，共26名農友參賽，青農曾永忠奪得首屆果王，獲獎金1萬5000元。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為激勵農民生產高品質、精緻化果品，台東農產公司辦理台東第一屆夏雪芒果品質評鑑，共26名農友參賽，青農曾永忠奪得首屆果王，獲獎金1萬5000元。農業處表示，本次參賽果品糖度平均為13至14度，分別於重量、外觀、口感、糖度、總評等5個面向進行競爭，其中有11名農友具有產銷履歷及農產生產追溯碼，更為加分，也讓消費者更安心有保障。

今年36歲的曾永忠退伍後返回台東家鄉種荖葉，然而荖葉園需大量施藥，為了健康著想，他轉作香蕉及申請種植夏雪芒果，去年芒果受寒害，產量大減，他憑靠父親1句話「自己要做的，就要自己承擔」咬牙苦撐過來；他強調，果園很少使用除草劑，採自然農法，因應今年氣候乾旱少雨，結果量不多，果園又位處半山坡地，無法完整保留水分，因此改採滴灌方式，既能節水，又能讓芒果成長茁壯。

陳姓農友進一步說明，作物成長都須仰賴水源，沒有水分灌溉、噴再多藥，作物都長不好，缺水更易造成果形變小、重量不足，此外，高溫少雨亦會造成蟲害，使得果品賣相不佳。

「夏雪芒果」被稱為芒果界LV，是台東有身分認證的芒果，全縣種植面積約占全台4分之1，是台東優質高檔水果之一，縣府結合農會、農產公司連續3年大力推展行銷，已逐漸打開市場與國際知名度。

參加評鑑農友來自台東市、太麻里、東河及卑南地區，果農游蒼林獲亞軍、季軍則由陳淑卿與陳俊維兩位獲得，優勝有李懷明、鄭美瓏、陳諒旻等3位獲勝。台東農產公司總經理吳柏成說，參賽果品糖度平均都落在13至14度，吃在嘴裡甜在心裡，要搶鮮吃臺東夏雪芒果現在「正丟時!LV金呼呷」。