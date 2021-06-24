屈臣氏26日起全台門市開賣，專業藥師提供諮詢，15分鐘完成檢測。（屈臣氏提供）

屈臣氏門市的專業藥師也能隨時為民眾提供諮詢，羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組售價為5入1800元。（屈臣氏提供）

為加速快篩普及率，食品藥物管理署公布核准5款家用快篩試劑，開放民眾自行在家快篩，目前除部份有藥商許可證之便利商店管道以外，更建議民眾到取得藥商許可證之專業藥妝店、醫療器材行等通路可購買家用快篩試劑。

日藥本舖23日起開始販售「威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」售價1700元， 並提供會員折扣，除充足的現貨數量外，為避免快速售完也啟動預購機制，不用擔心到門市買不到，另外門市也提供專業藥師諮詢。

屈臣氏引進「羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組」5入1800元，和「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」5入1700元，26日起陸續開賣，屈臣氏門市也提供專業藥師可諮詢，幫助消費者正確使用快篩試劑。

康是美引進「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」5入1700元、「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」5入1800元，兩款快篩試劑，預計於6月24日起陸續開始販售。

屈臣氏專業藥師提醒，家用型快篩試劑使用前務必詳閱說明書，根據中央流行疫情指揮中心建議，以下3類狀況特別適合使用家用快篩試劑先進行自我檢測，分別為「居住在確診人口數較多區域」、「與確診者有過接觸史或是足跡重疊」及「曾前往人口眾多場所」，若家用快篩結果為陽性，居家隔離或居家檢疫者，應立即與當地衛生局聯繫或撥打1922依指示方式處理，非居家隔離且非居家檢疫者將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，盡快前往社區篩檢站「複驗」，前往快篩站的途中務必戴好口罩，不可搭乘大眾運輸工具。