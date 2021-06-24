連日來在播映的《人間條件》系列，第三集因不明原因差點無法如期播出，所幸後來解決問題，順利播出，關於差點開天窗，也令劇組直呼「直播主不容易」。

綠光劇團本周每天直播一集由吳念真編導的舞台劇《人間條件》系列，至今已播出已播出《人間條件：滿足幸福缺憾快感》、《人間條件2：她與她生命中的男人們》、《人間條件3：台北上午零時》，在FB及YouTube平台，累積觀看次數超過120萬人次。

劇組表示，為執行線上播出，全員動起來學習新技能，分工投入心力研究影片剪輯、直播平台操作及文宣等作業。從前期的上字幕、影片剪接、校對，皆投入心力。

上片及文宣小組為試驗直播順暢度，也另外申請測試用的FB粉絲頁，趁著半夜人少時刻，上傳每一支影片，測試流暢度，一遇到問題，馬上詢問相關人員與朋友，盡力找出解決辦法，並盡量在首播當天中午將直播連結公布給觀眾，以便讓更多人能預先安排觀賞。

此外，每日首播後，各組開會討論所遇到狀況及解決方法，整個作業流程，如同準備現場演出一樣嚴謹。今晚將再接再厲，開播第4集《人間條件4：一樣的月光》。