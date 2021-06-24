日本政府考慮捐贈我國的第二波AZ疫苗，近日有望下定案？駐日代表今天在臉書發文表示，如果把疫苗的捐助醜化或負面化，那當然會影響是否繼續提供，拜託一二天不要講負面的評價，讓第二批迅速實現！

日本6月4日捐贈我國124萬劑AZ疫苗，日本外務大臣茂木敏充日前表示，日本正在檢討繼續提供台灣與越南第二波疫苗。

謝長廷強調，誠懇希望「疫苗乞丐」的說法到此為止，目前只拜託一二天不要講負面的評價，讓「檢討」趕快順利過關，第二批迅速實現！

謝長廷說，如果把疫苗的捐助醜化或負面化，那當然會影響是否繼續提供，以及時間和數量，有人說我們這樣講是甩鍋，根本不會有影響云云，但這是用在台灣的政治推測否定駐外單位第一線的實際經驗。現在到了最關鍵的時刻，希望大家一起努力，若不滿意我的說法，駡我酸我糗我甚至要我道歉都可以，整個事情過後，我可以敘述具體事實並提出文書來證明我的說法

謝長廷表示，朝野就政策預算的攻防是民主國家正常現象，但疫苗涉及的是全民利益，爭取來的疫苗，是給台灣，而不是給任何政黨或任何個人，每一類注射疫苗優先順序𥚃都有各政黨的支持者，這是大家共同的利益。