《小美人魚》片場照日前流出引人熱議。（摘自推特）

由非裔女星荷莉貝利（Halle Bailey）主演的《小美人魚》目前在義大利開拍，先前許多片場照流出，真人版與動畫角色形象落差大，引起熱議。沒想到23日卻驚傳劇組有15人確診新冠肺炎，現今已緊急停工，拍攝進度擱置。

據義大利媒體《CORRIERE DELLA SERA》報導，在當地拍攝的電影《小美人魚》已有15人檢測陽性，AOU Sassari的微生物學和病毒實驗室表示，測試結果還發現這15人存有印度Delta變種病毒，已讓島上的相關人員緊急隔離。至於男女主角喬納霍爾金（Jonah Hauer King）、荷莉貝利是否有染疫，迪士尼目前則未對外回應。

迪士尼近年掀起經典電影翻拍熱潮，最經典的動畫《白雪公主》也將以真人版在大銀幕登場，日前拉丁裔女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）雀屏中選，將出任膚色雪白的「白雪公主」一角，選角結果再度令大眾意外。不過該片導演馬克偉柏（Marc Webb）表示，瑞秋有很棒的聲樂能力，而且她本人擁有力量、智慧、樂觀，且在歌舞片《西城故事》中的表現讓人相當驚豔，所以決定由她挑大梁。