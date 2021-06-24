富采投控（3714）公告，明涵投資辭法人董事，公司訂於8月11日舉行股東臨時會，補選五席獨立董事，獨董席次將逾半，以加強公司治理，據悉，新董事會將由四席董事及五席獨董組成，獨董將來自於社會賢達。

富采投控目前董事會成員中，包含五席董事、二席監察人，現任董事成員為李秉傑、明涵投資（代表人張世賢）、范進雍、蘇峰正、友達光電（股），24日富采公告，明涵投資為支持公司深化公司治理理念、強化董事會職能與企業永續價值之決心，使獨立董事超過全體董事席次二分之一，已於110年6月24日先行辦理董事辭任。

明涵投資為晶電的投資公司，由晶電副總經理張世賢擔任法人代表，目前登記的富采持股約4001張，持股比率約0.58％。

8月11日股東臨時會之後，富采的董事會將從五席董事、二席監察人轉變為四席董事加五席獨董的組合。

富采也公告設立審計委員會，公司表示，為落實良好之公司治理，擬依公司章程第19條之1規定，提前適用獨立董事規定，並依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會替代監察人。