昨（23）日，住在台南新化區民權街一處套房內的35歲鄭姓男子，因15萬元債務，遭債主等5人強押至虎頭埤山風景區，輪流用球棒、木棒、鐵棍等鈍器毆打，打完後又拖回租屋處繼續施暴，直到鄭男昏迷重傷才罷手，可人已回天乏術。隔壁住客路過時，因房門沒關進一步查看才驚覺事態不妙，鄭男左腿還疑似脫落，於是趕緊致電房東報警。警方獲報後，漏夜追捕19歲王姓主嫌、25歲林姓男子，以及3名未成年少年，今（24）日訊後依殺人罪嫌移送南檢偵辦。

根據新化警方調查指出，王男不滿鄭男欠債15萬元不還，昨（23）日上午找來林男和3名少年到其租屋處堵人，接著將他押往虎頭埤風景區以各種鈍器狠狠毆打，面對鄭男苦苦哀求才停手，但王男將鄭男押回民權街租屋處後，發現他戶頭依舊沒錢，於是暴怒下繼續動手狂歐，見其重傷昏迷才匆匆離開。

時間來到當日中午11時左右，鄭男鄰居收衣服行經死者半開的房門時，因為從門縫驚見鄭男「左腳似乎斷了」，嚇得趕緊通報房東請求報警，警方獲報後隨即成立專案小組進行調查，發現鄭男是身障人士，左腳義肢疑毆打時脫落，並調閱監視器發現2台可疑車輛，成功於深夜緝捕到王男、林男和3名未成年男子到案，訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，目前持續擴大追查本案是否有共犯。

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