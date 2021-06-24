天王劉德華出道40年，在音樂和戲劇方面都有驚人成就，當然也累積大票粉絲，所到之處幾乎都會自動變成大場面；而劉德華擁有好修養一直是眾人皆知，近期他在公開活動遇到狂粉暴走，只用三步驟不到一分鐘就平撫混亂場面，令網友看了五體投地。

最近抖音上有一段劉德華安撫粉絲的影片被瘋傳，據悉，有一名粉絲排隊等偶像簽名，排了8分鐘卻被其他人插隊，讓他理智線瞬間斷掉，失控暴走甚至頂撞劉德華身邊的保鑣，現場其他粉絲也怨言不斷，場面一度非常混亂。

劉德華不到一分鐘成功安撫暴走粉絲，好修養引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

不過，劉德華當下直接去拍了拍暴走的男粉絲，溫柔地對他說「你冷靜一下」，接著轉頭向其他人比出「噓」的動作，希望大家降低音量，隨後靠在男粉絲身旁示意他對著鏡頭微笑合照；劉德華三步驟不到一分鐘，就展現出他的高EQ，完美解決現場暴動，他的臉上也絲毫未有不悅神情，不愧是多年來許多人心中的男神。

劉德華完美安撫暴走粉絲的影片讓一票網友讚嘆不已，「這才是真的有修養的人」、「真男神」、「完全看不到華仔不爽的表情耶」、「理性追星啊，不要製造偶像的困擾」、「華仔真的寵粉」。