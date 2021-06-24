富邦悍將吉祥物富藍奇。（富邦悍將提供）

受到疫情影響，中華職棒已經延賽超過1個月，不過富邦悍將吉祥物富藍奇（Frankie）也沒閒著，24日他成為延賽期間首位受訪的吉祥物，他還跟其他4隊吉祥物「嗆聲」：「你們還有呼吸嗎？」

富邦在延賽期間定期會找教練、選手進行視訊採訪，今天富藍奇應邀受訪，成為5隊第1個在延賽期間受訪的吉祥物，他也用自己的方式回答提問。

富藍奇寫下答案，覺得自己本就是該第1位受訪的吉祥物，不過他很有自知之明，「但應該還是要在洪總（洪一中）之後。」這段期間他也都準時到新莊棒球場上班，不過他卻自曝自己都在認真打電動。

被問到想對其他4隊吉祥物說的話，富藍奇忍不住嗆聲，「你們還有在呼吸嗎？」他也坦言自己非常想念球場，尤其是5隊的啦啦隊女孩都十分想念，但最想念的還是自家女孩「安娜」。

對於復賽後一開始可能無法到場應援，富藍奇也有自己的一套方法為球隊加油，但他神秘的用手比著嘴巴，不願透露自己日後的應援方式。

雖然暫時還沒辦法在球場與大家見面，富藍奇也沒忘記球迷，他畫上一顆大愛心送給球迷，也寫下「好好宅在家，繼續想我」，希望大家能夠順利度過這波疫情。