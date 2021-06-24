長庚科大保健營養系學生做完術科材料後，還要放上臉書，累積到最多留言、按讚的前3名，還可為作品加分。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

在新冠肺炎疫情衝擊下，教育全面網路化，雖避免群聚風險，但提高教學難度。長庚科技大學保健營養系與團膳業者合作，將實體術科考試搬進了學生家中！將實作所需之食材與工具做成課程食材箱，再宅配到學生家中，一舉解決學生需外出買食材，也降低團膳業者損失。

校方表示，長庚科大學生到網路分享所收到的課程食材箱，不但附上了食材，工具部分連最細節的電子秤都不放過，堪稱最狂的遠距實作課程。讓網友忍不住驚嘆「我也想要一箱」「好用心的老師」「我們學校都沒這麼瘋狂」。

除了提供考試材料，長庚科大還邀請家長一同參與術科考試陪考，協助紀錄、拍攝考生的操作過程。同學在家實作比照在校考試的標準，需全程配戴口罩與帽子，並確實做好食材秤重、洗滌與烹煮等所有作業。完成後的作品須與陪同的家長試吃評分，希望能藉此舒緩疫情帶給家庭的緊張氛圍、增進親子互動，也讓家長見證孩子的成長。

為了督促同學認真實作，長庚科大保健營養系邱麗玲老師也請同學將自己完成的作品上傳至臉書，讓親友們一同來觀賞，累積到最多留言、按讚的前3名，還可為作品加分。讓不少網友讚嘆老師的用心，也讓人見識到了遠距教學上的無限可能性。