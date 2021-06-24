許藍方擁有「最美性學博士」之稱，經常在YouTube頻道分享，探討性愛相關的知識性議題，因此引起廣大觀眾朋友的關注與回應，由於話題較於私密，最美博士也時而受到騷擾。日前（23 日）許藍方收到一名陌生男性網友的私訊留言：「只會扁（貶）低年輕男性的自尊心！」許藍方本人回應表示：「不喜歡看請離開，慢走不送！」

許藍方博士在3月時才被網友騷擾「讓妳懷孕」，結果昨（23日）又有網友私訊嗆博士，這讓許藍方不忍了怒公布這名陌生男子的對話訊息，陌生男子表示：「死要錢！完全不懂性為何物，只會粗鄙的方式來扁（貶）低台灣年輕男性得自尊心，凸顯妳大女人主義的尊貴！」而這訊息也讓其他網友怒了留言「是『貶』低，請他回去先把中文字練好，叫他別秀下限了！」

許藍方博士慍怒回應：「不知道您是受到什麼欺壓還，是成長背景的影響，讓您對別人的言語表達有這些負面反應。」她更是痛批：「真正的男人並不會如此低俗，希望您罵完得以順心，小編不是讓你用來罵的，我的信箱也不是讓你用來發洩的，請您搞清楚這一點！」

許多網友在討論後，回應此篇文章：「這種人就是在刷存在感，回覆就中了！」、「自卑的人往往用詆毀別人的方式，來自high！」、「網路不知何時變成了霸凌利器？」、「樹大必有枯枝，台灣是言論自由的社會」、「人生到底要多不順遂？才會那麼憤怒的去網路上罵！不相干的陌生人？」、「網路屏障下，人性的黑暗面很容易流露出來，公眾人物內心再怎麼強大，要保持平靜是不容易的！」