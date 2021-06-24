轟動奧斯卡獎季，改編自「爵士女伶」比莉哈樂黛（Billie Holiday）傳奇人生的電影《哈樂黛的愛與死》，由安德拉戴（Andra Day）以及《月光下的藍色男孩》崔凡特羅德（Trevante Rhodes）領銜主演。不過導演李丹尼爾斯（Lee Daniels）原先並不考慮找身為歌手的安德拉戴擔綱主角，是直到她試鏡時，才讓導演看到她精湛的演出與潛力。

尤其片中一幕一鏡到底的私刑畫面，讓導演讚賞，「這是一鏡到底的畫面，從哈樂黛下車開始，直到她穿過小屋，像是進入充滿挫折和痛苦的迷宮。這個表演很難，如果她看起來變得太脆弱，那肯定會失敗，而安德拉戴表現出精確的平衡點。對我來說，這是一個非常激動的時刻。」而首度主演電影的安德拉戴，也憑靠精湛的演技，一舉登上本屆金球獎電影戲劇類后座，並入圍奧斯卡影后。

男星崔凡特這回在片中飾演黑人臥底「吉米」，片中，崔凡特飾演對哈樂黛設下桃色陷阱的黑人臥底探員，一開始只為了栽贓她藥物成癮，沒想到後來竟「假戲真愛」，為她做出許多善與惡的改變與天人交戰。對於有機會跟《珍愛人生》奧斯卡入圍名導李丹尼爾斯合作，崔凡特羅德也表示：「當我拍完《蒙上你的眼》之後，我和導演一起討論幾項計畫，而這部電影就是其中之一，儘管當時還不完整。我可能已經從他的一些書中，了解到一些摘錄，而他是一位如此出色的創作者。」