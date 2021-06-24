台視「主播CP」陳家頤和王李中彥愛情長跑8年，於2019年步入禮堂，不時會大方放閃，女方今（24日）透露去接種新冠肺炎疫苗，造成網友熱議，沒想到老公一句留言意外曝光喜訊，吸引眾人狂道恭喜。

陳家頤在臉書發文：「我打完了，換你們囉，拚疫苗覆蓋率，再怕打針也要勇敢衝一波」，表示打針的過程十分迅速，自己還在準備深呼吸就打完了，並逗趣形容「醫師下針太快就像龍捲風」，接下來還得紀錄疫苗施打日記，最後她也呼籲大眾，輪到自己可以施打的話不要猶豫，「疫苗打起來護自己愛家人」。

陳家頤透露去接種莫德納疫苗。（圖／翻攝自臉書）

發文的同時，陳家頤也附上一張拿著接種卡的自拍，她穿著無袖上衣，手臂上可見打針痕跡，戴著口罩，只露出一雙水汪汪大眼，看得出她精神很好，而從接種卡中，曝光陳家頤是打莫德納疫苗，不少人就猜測她是以包含在第6順位的孕婦身份去接種疫苗。

而陳家頤PO文後，立即釣出先生王李中彥在底下回應：「老婆辛苦了，希望這劑能好好保護你們」，網友也馬上看到重點「你們」2字，算是證實了懷孕喜訊，吸引不少人留言「恭喜恭喜，一人注射兩人安全！平安順利喔」、「原來你是第六類，恭喜」、「恭喜了，太棒」。

王李中彥一句留言證實陳家頤有喜。（圖／翻攝自臉書）

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922