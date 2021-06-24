禹真榮接受台灣媒體視訊訪問。（索尼音樂提供）

禹真榮新歌MV中有露肌的性感畫面。（索尼音樂提供）

韓國男團「D1CE」成員禹真榮本月初SOLO出道，今（24日）他為宣傳個人首張EP《3-2=A》接受台灣媒體視訊訪問，談到這次準備新專輯的趣事，他表示「錄音時突然發生靈異事件，明明錄音了，但卻一直沒錄進去」，不過他反而覺得很開心，笑喊：「人家不都說撞鬼代表一定會大賣嘛，所以我覺得很棒！」

禹真榮2017年參加知名選秀《PRODUCE 101》第二季，雖然實力堅強，可惜最後止步40強，他同年再參加男女混合選秀《MIXNINE》拿下冠軍，但主導的「YG娛樂」與其他經紀公司協商破裂，取消出道計劃，2019年再參加《Show Me The Money 》第八季，又在第二階段遭淘汰，經歷3次夢碎後，終於在2019年與曹勇根、金賢洙、鄭游寯、朴優啿組成5人男團「D1CE」成功出道。

專輯名稱中的「3」代表他人生的第3個篇章，從練習生時期、團體到現在SOLO出道，這次主打歌〈Happy Birthday〉也象徵著他在演藝路上的「重生」，他認為人生有多個轉捩點，最重要的就是現在，如果有機會「重生」，依舊會選擇當歌手，也希望展現更加成熟的樣貌給大家看，MV中也確實已有不少露肌的性感畫面，他羞曝：「這次嘗試了從來沒做過的腹肌運動，我每天都有練，但是太難，最後以失敗告終。」

被問到個人與團體活動最大的差別，禹真榮說「優點當然是我唱的部分變多了，缺點是沒有成員們的陪伴」，獨自1人拍MV、宣傳照，也更加疲倦，幾乎沒有休息的時間，因此只要一回到家就會狂睡補充體力，但他表示累歸累，從中也發現了不少樂趣。私下害羞可愛的他，也透露每次上台前都會喊「我是最棒的」替自己加油打氣，不過因為目前尚處於疫情期間，韓國的音樂節目還沒有開放粉絲進場，讓他可惜地喊「沒辦法親自聽到粉絲的應援真的是最大的遺憾」。

最後提及台灣，他說：「雖然還沒去過，但是我一直很想拜訪的地方。」並稱很想品嘗珍珠奶茶和牛肉麵，最後不忘向台灣粉絲隔空喊話「感謝大家一直以來的支持，希望可以盡快到台灣與你們見面，一起製造一些美好的回憶，疫情結束後，我一定會最先去台灣的」。禹真榮首張個人專輯《3-2=A》已在台數位發行。