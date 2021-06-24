近年來健保醫療支付爭議案件頻傳，遭涉及的醫界多歸咎於相關法令釋義不明，導致醫療院所及一般民眾都無所適從，進而可能影響民眾求診的權益，並認為這種情況可由全民健康保險爭議審議會，每年所會收到不少申訴案即可看出。

以24日嘉義大學眼科診所白內障爭議事件來說，嘉義地檢署以其為規避白內障40例限制，涉嫌由不在場之醫師掛名申報，並以此對嘉義大學眼科診所起訴，同時裁罰診所醫師相關人等事件，已在醫界即引起極大討論，有醫界認為健保署對醫療院所所規範的「論病例計酬制」、「包裹式的定額給付」，其中確實存在不少值得爭議之處。

有眼科醫界也分析，目前白內障手術越來越進步，先進的白內障手術需要做的檢查，也比過去多很多，甚至可用雷射來輔助白內障手術進行，因此手術樣態多元，手術過程中需要醫護以多人團隊方式進行，也是合理的。但健保目前規定的白內障手術屬套裝的療程，包含了手術前、中、後的檢查、測量、麻醉、手術等…，有的分工比較細的醫療院所，常會以團隊手術方式提升手術效率與品質。

據指出，台灣眼科醫學會也曾回函健保署說明:「現行的醫療照護經常是以團隊醫療的方式進行，因此常有兩位或以上的醫師參與療程。如果醫師確實參與，只是申報程序與申報對象認定的不同，但未涉及惡意虛報浮報健保，建議從寬認定；而無論醫院或基層診所，都有共同執行手術的情況。」

24日媒體所披露嘉義大學眼科診所，因醫師共同手術卻遭起訴的狀況，該診所相關人士澄清，其實病人是有治療的需要，醫師也確實參與診治療程，病人也康復，只是申報對象認定的差異，診所不明白何來所謂虛報?相關人士也認為，健保對眼科醫師每月40眼手術的限制，早已經不合時宜，健保署曾多次發文欲廢除此規定，如果再以這樣不明確、不合理的規定，對醫師科以刑罰，他們認為並不符合比例原則，且恐怕將使更多醫師採保守態度，也會造成民眾求診及維護醫療權益的損失。