一名網友表示挖存錢筒「自己紓困」，不過他的存錢內容讓人嘆為觀止。（截自臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

疫情衝擊，不少產業受到影響，行政院推出各項紓困方案，今天更通過紓困4.0精進方案，投保薪資級距在2萬3100元以下的打工族也有1萬元補助可領。不過包括上班族在內，仍有許多民眾什麼補助都領不到，一名網友就分享，挖存錢筒「自己紓困」，不過眾多網友卻從照片中發現亮點：紫色千元鈔厚厚一疊，驚呼目測50張起跳。

一名網友凌晨2時許在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享照片，表示「半夜不睡覺，挖錢筒，紓困」。只見原PO從一對老爺爺、老奶奶存錢筒中，掏出成堆硬幣、百元紙鈔，更讓人驚訝的是，紫色千元鈔也超多！

原PO將紙鈔攤平後疊成厚厚一疊，眾網友看了忍不住驚呼：「很少看到存錢筒裡面塞千元鈔，樓主是有錢人」、「靠國家不如靠自己」、「紓困靠自己超前部署」、「存錢桶裡永遠不會出現1000大鈔的請舉手」、「這是屬於好野郎的紓困」、「我就說 不逼老人家一次 還真不知道老人家多有錢」、「別人的豬公都不會讓人失望」。

還有人說「目測千元鈔約=50張、百元鈔約=4張、50元10元5元1元......太多無法計算

」、「這樣是多少？10萬嗎」，原PO也大方回應「沒有啦！8萬6，暫時可撑一陣子」。