根據中央銀行公布5月M1B及M2年增率，雙雙上揚至17.74％及9.21％，其中M2年增率衝至近22年新高，央行官員分析，主要因外資淨匯入，及放款與投資年增率上升的影響。

央行官員表示，5月M1B及M2上揚，主要是外資淨匯入32.5億美元，且全體貨幣機構放款與投資月增率1.16％，較4月底來得高，年增率也由4月底的7.00％上升為7.51％，主要因銀行對民間部門債權成長上升。若包括壽險放款與投資，且加計全體貨幣機構轉列的催收款及轉銷呆帳金額，調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.91％，高於4月底的6.53％。

M1B年增率今年1至5月大多在17.7～18.5％區間，最高為2月的18.57％，之前年增率大多低於17％。M2年增率大衝高至9.21％，創1999年8月以來的近22年新高，1999年7月年增率為9.69％。累計今年1至5月M1B及M2平均年增率分別為18.02％及8.98％。

國內疫情5月中旬升溫，部分企業對紓困貸款的需求浮現，反應在對企業貸款年增率上揚，包括房貸也持續成長，金融部門對民間部門放款增加。央行官員說明，當月對政府債權年增2.29％，因所得稅延後至6月底，使得當月國庫增加週轉金借款，但仍低於4月，主要是去年5月紓困2.0起動，追加預算使得借款增加，屬於高基期的效應。

5月M1B及M2年增率雙雙上揚，央行官員認為，「多少也有一些基期效應」，因為去年上半年受疫情影響，使得年增率較低一點，今年上半年即因而走高。至去年下半年慢慢拉升，預料今年下半年可能會有不一樣的表現。暗示年增率轉為下滑的可能性高。