大陸國家外匯管理局24日公布，5月大陸國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入人民幣（下同）1.73兆元，支出1.56兆元，順差1701億元。其中，貨物貿易收入1.59兆元，支出1.35兆元，順差2357億元。服務貿易收入為1423億元，支出2079億元，逆差656億元。
人民網報導，以美元計值，5月大陸國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入2694億美元，支出2430億美元，順差265億美元。其中，貨物貿易收入2473億美元，支出2107億美元，順差366億美元。服務貿易收入221億美元，支出323億美元，逆差102億美元。
此前公布的4月大陸國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入1.82兆元，支出1.6兆元，順差2201億元。其中，貨物貿易收入1.65兆元，支出1.4兆元，順差2548億元。服務貿易收入1710億元，支出2057億元，逆差348億元。
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