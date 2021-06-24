【旅經經 洪書瑱報導】

近期因疫情較緊繃，為配合政策民眾絕大多數，暫緩自己的旅行計畫，改宅在家防疫。訂房品牌Booking.com，在今(2021)年初進行了一項針對「解封後最期待的旅遊偏好」的調查，向全球28個市場，超過28000位的旅人進行訪問，探索旅人在旅程暫緩的期間內，分別最期盼哪些事情？而問卷中卻發現，其實絕大多數的人，解封後第一件事並不是出遊，反而近七成的台灣民眾，在解封後最想做的第一件事情，是和親朋好友們相見團聚，令人意外的是僅有8%的人表示會想在解封後安排一場行程滿檔的旅程！而您解封後，最想要？

根據Booking.com的調查報名顯示，針對解封後第一優先想去做的事情，有超過六成的台灣旅客表示希望和家人團聚（65%）及和朋友見面（68%）。另外，更有超過一半（53%）的台灣旅客表示已為旅遊存好了假，準備在未來解封時，可享受更久一點的假期。

若是有出遊計劃，有七成（73%）的台灣人則計畫進行國內旅遊，希望能在離家不遠的地方重拾旅遊樂趣。然而，有四分之一（25%）的台灣民眾表示，在旅遊限制解除後，期盼能前往距離較遠的地方旅遊，舒緩對旅遊的渴望。而下一趟旅程，規劃旅程的前三名分別為越南（74%）、哥倫比亞（72%）和中國（71%）。

根據Booking.com調查內容中，顯示只有不到一成，約8%的台灣旅客會在解封後的旅行規劃滿檔行程，更僅有5%的旅人會在城市內旅行。問卷中也觀察到有高達六成（61%）的台灣旅客期待在即將到來的夏天前往海灘旅遊，在豔陽下的沙灘上漫步，放鬆疫情以來緊繃的身心。

而您呢？在解封後，您最想做？最想去那兒玩？解封初期您的規劃又是什麼呢？不妨利用現在居家時間，好好思索，規劃一場最適合自己的活動、生活與旅程！