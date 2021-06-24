台灣饒舌傳奇宋岳庭曾憑藉〈Lifes a struggle〉一曲，獲金曲獎流行音樂作品類最佳作詞人獎，但卻因骨癌，在青春正盛的23歲離開人世。這首長達6分多鐘的歌曲，影響了無數音樂人與年輕人，他的故事，也將在近20個年頭後搬上大螢幕。

宋岳庭少年時期在母親的安排下獨自前往美國，14歲開始孤寂、困惑與崩壞的青春。在異鄉生活的無助與辛苦，遭遇朋友背叛入獄被剝奪的自由，出獄後的自我迷失從音樂裡找到自信與出口，「如果我是梵谷，我會很開心，因為我在創作的時候，已經得到我要的快樂」，這是宋岳庭曾對母親說過的話，或許是一語成讖，2001年宋岳庭因昏厥送醫而意外被確診為骨癌3期，但宋岳庭不甘心向命運低頭，在與癌症奮戰了1年多後與世長辭，誠如〈Lifes a struggle〉的歌詞，他的人生就是一場戰鬥。

儘管簡陋的錄音器材雖讓他的音樂錄音品質有些粗糙，但作品中豐富多元的音樂性與誠摯撼動人心的文字卻證實了瑕不掩瑜的真理。在家人的整理與奔走下，《Lifes a struggle》音樂專輯於2003年發行，並在2004年從王菲、周杰倫與方文山等重量級音樂人手中勇奪第15屆金曲獎流行音樂最佳作詞人獎，同時入圍當年最佳新人獎，成為台灣饒舌音樂發展的重量級種子，至今仍持續影響許多人。

歷經4年的劇本開發、2次赴美國實地勘景，電影製作團隊親自拜訪海內外宋岳庭的親朋好友、並與家屬反覆溝通，更費時一年半進行年輕演員選角，終於預計在今年底於台北與洛杉磯2地開鏡。為讓過去不認識宋岳庭的民眾有了解宋岳庭的機會，更為了讓宋岳庭有走出台灣、被國際認識的可能，團隊在本月23日發起「宋岳庭傳記電影拍攝集氣計畫」，盼能借助大眾的勇氣，成為這部作品的最後一塊拼圖，一同創造影史傳奇，讓宋岳庭的故事唱遍全世界。