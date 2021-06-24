基隆市長林右昌於疫情記者會表示，北農群聚問題有2個重點，第一是市場管理，第二是準確疫調、找出感染源，若北市在第一案爆發時，警覺性夠高、積極主動介入，就能降低風險。

基隆市長林右昌表示，北農確診案例於5月發生，北市府應該主動介入，向中央流行疫情指揮中心或各縣市示警，並加強市場防疫管理作為，在有確診案例發生時，能立即匡列接觸者、具風險者進行篩檢，找出感染源，但可惜的是，北市府沒有上述作為。

林右昌說，住在基隆的北農員工6月11日篩檢確診，是中央流行疫情指揮中心轉告市府團隊，但確診者的接觸者早在6月7日發病染疫，他說，如果當時台北市有進行疫調，當下應該接到「被匡列接觸者的通知」，而不是中央流行疫情指揮中心的提醒。

林右昌指出，基隆市現在所有的公有市場，不論是批發還是一般的市場，所有的攤商全部要求必須做到「雙罩一套」，其次不管是批發市場、果菜市場甚至是魚貨市場，都用最高規格進行管理，他說，發生有確診案例時，應該盡快匡列、篩檢，把可能感染者抓出來，降低風險、損害，他強調，自己沒有情緒，只是把防疫該做的事情講清楚、說明白。