電動車大廠特斯拉股價在近日大漲，周三(23日)股價開高走高，終場大漲32.86 美元或5.27%、收在656.57美元，就有外媒報導指出，當日有超過 100 萬個看漲期權易手，而看跌期權約為 7.1萬個看跌期權，此外，Model 3也被評選為最替美國經濟貢獻車款，為首款電動車奪冠，特斯拉24日盤前再度上漲將近3%。

截至台灣時間24日晚間7點25分，特斯拉盤前股價上漲17.78美元或2.71%、暫報674.35美元。特斯拉在今年初一度突破880美元價位後，一路劇烈震盪，與去年表現大相逕庭，在2月中旬後跌破700美元關卡，3月初摜破600美元，並在3月8日收在今年低點563美元，雖一度收復6、7字頭，但股價持續震盪，直至近日才朝著近2個月高點前進。

據Cars.com網站公布2021「美國製造指數」（American-Made Index），將特斯拉的Model 3評選為最替美國經濟貢獻車款，這也是16年來首次出現電動車奪下第一紀錄。評分項目包括最終組裝地、零組件、引擎、變速箱生產地，以及聘僱美國就業人口數等，呈現該車款替美國經濟造就多少貢獻。今年排名前3分別為：特斯拉Model 3、福特 Mustang，以及特斯拉的Model Y。

特斯拉近日也宣布，已經在西藏建立的太陽能充電設施已經完畢，將利用日光充足的拉薩儲能優勢，成為特斯拉在大陸首座太陽能充電站。

據華爾街日報報導， Cboe Global Markets數據指稱，23日有超過 100 萬個看漲期權易手，看跌期權約為7.1萬個。過去1年，特斯拉一直是期權交易者的最愛之一。Susquehanna Financial Group 稱，特斯拉股價預期會隨著波動性變大而上漲，這是期權市場的一種不尋常現象，但在過去幾個月的迷因股狂潮，華爾街交易員也在去年8月間，替即將大幅上漲的股票做準備。