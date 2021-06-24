由《逃出絕命鎮》金獎得主喬登皮爾監製的最新恐怖力作《糖果人》預定9月10日在台上映。24日曝光最新預告，該片由新銳導演妮亞達科斯達執導，重新詮釋邪典恐怖片，以全新的角度，娓娓道來一個令人不寒而慄的都市傳說「糖果人」。

對於居住在芝加哥卡布尼葛林公營住宅這個社區的居民來說，自他們有記憶以來，就受到一個口耳相傳的鬼故事驚嚇，這個故事的主人翁是一個一隻手是鐵勾的鬼怪殺手，只要有人膽子夠大，對著鏡子連續說出他的名字5次，就會把這個邪惡殺手召喚出來。

如今，距離卡布尼葛林社區最後一棟大樓被拆掉的10年後，視覺藝術家安東尼麥克伊和他的女友，藝廊經理布莉安娜卡特萊特，搬進卡布尼葛林社區的一棟豪華頂樓公寓，這個原來破舊髒亂的社區經過都更之後，早就和以前完全不同，現在的住戶多半都是高薪的千禧世代。

當安東尼的藝術生涯面臨停滯不前的窘境時，他和卡布尼葛林社區一名老住戶的一次偶遇，讓安東尼得知了糖果人這個都市傳說背後既可怕又具悲劇性的真實故事。

安東尼急迫地想要維持他在芝加哥藝術圈的地位，於是就開始探索這個故事的恐怖細節，作為他在畫室中作畫時的靈感來源，但是卻也在無意間打開了一扇通往複雜過去的門，不但影響了自己的精神狀態，也造成了一波像是病毒一樣擴散的暴力行為，更直接迎面撞上他的宿命。