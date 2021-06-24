山田孝之、森田望智等原班人馬回歸《AV帝王》第二季。（Netflix提供）

日本男星山田孝之主演《AV帝王》描述日本AV傳奇人物村西透的故事，第二季今（24日）上架，Netflix特別找來跨世代的搞笑明星許效舜、浩子搭擋錄製宣傳短片，組成「AV帝『王老五』」，奮力一「勃」當起斜槓藝人，創業賣AV男優的三角內褲，還獲得直接向山田孝之取經的訪問機會，身為《AV帝王》粉絲的浩子及許效舜，爆料自己追完劇後「就一直穿著白色小內褲」，還趁機大膽向山田孝之探聽內褲顏色，想不到山田竟毫不扭捏地脫口說出「我穿黑色四角褲」，帝王般的氣場強大，讓眾人見識到偶像毫不設限的談話尺度。

自嘲「台灣演藝圈中老年藝人」組合的浩子與許效舜，表示看過《AV帝王》之後便萌生創業夢，也想打造出宛如村西透的輝煌成就，但深怕為時已晚，不料山田孝之聽完竟直呼「你們一定會成功」，更提出村西透曾經欠債50億日圓，現在依舊活得相當好為例，藉日本AV帝王的真實故事來鼓勵大家「有夢就去拼」的熱血精神，還當場模仿起村西透的角色語氣，賣力喊話「首先要踏出第一步，做就對了」，為所有懷有夢想的粉絲激情打氣，訪問最後，山田孝之提醒台灣粉絲《AV帝王》第二季正式上線的消息，預告全新一季內容將更猛、更辣、更無尺度，呼籲大家一定要「全裸待機」。

《AV帝王》改編自《全裸導演 村西透伝》，於2019年推出第一季後大受好評，第二季由名導武正晴擔任總導演，找來原班人馬山田孝之、滿島真之介、玉山鐵二、森田望智主演，並加入女星恒松祐里飾要角。描述1989年平成元年，村西（山田孝之飾）站上成人影片產業的巔峰，想將事業版圖擴展至衛星電視，一圓「讓A片如雨般從天而降」的夢想四處籌錢。無視事業夥伴川田（玉山鐵二飾）的意見，拆夥後另開一間名叫「鑽石影像」的新公司，開始主打包括乃木真梨子（恒松祐里飾）在內的新人女優。而前合夥人敏（滿島真之介飾）加入了黑道組織，並對村西的成功感到五味雜陳。