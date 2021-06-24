61歲港星單立文身兼演員、主持人與音樂人多職，才華洋溢的他，其實曾演出過多部三級片，還因為經常扮演風流倜儻又花心的西門慶，被封為「西門慶專業戶」。結婚多年的他，近日上節目被問到「有無叫雞」這個尷尬問題，更一秒神回應，令人見識到他的機智。

單立文與女星胡蓓蔚結婚13年，是演藝圈中令人羨慕的銀色夫妻之一。然而他近日上香港談話性節目《Mean Talk》，就被主持人突然提問：「你會不會叫雞啊？」他一秒神回：「誰會對鏡頭說自己叫雞啊，瘋了嗎？」反應超快。

此外，單立文還自爆在拍戲初期，曾因抽離不開劇中角色，愛上天后王菲。他坦言那陣子睡覺會想著王菲，第二天一早看到她又很開心，但那時候王菲已經結婚了。

其實單立文與胡蓓蔚結婚多年，因為妻子始終沒有懷孕，外界一度瘋傳他因拍三級片過多，導致精盡不孕。然而他去年接受港媒專訪，也無奈回應了此一荒謬傳聞，表示歷經這麼多年，早已看開也不生氣了，更坦言的確因為拍三級片的緣故，與家人關係變疏離，家人雖然全心支持他，但也因不少耳語，承受不小壓力。