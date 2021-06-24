「世界和諧基金會」被指非聯合國NCO 呂秀蓮辦公室：與事實不符 20:142021/06/24 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「世界和諧基金會」被指非聯合國NCO 呂秀蓮辦公室：與事實不符。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自由時報報導，「世界和諧基金會」，根據中國官員説法並非聯合國NGO一事；前副總統呂秀蓮辦公室晚間發聲明表示，與事實不符。 呂辦表次，World Harmony Foundation 確屬聯合國環境規劃署具諮詢身份的NGO，至於它與中國關係，因為聯合國整體與中國關係密切，世人皆知。但其共同創辦人為「台灣關係法」起草人Lester Wolff國會議員。特此澄清，以正視聽。 傳帶著台積電繞過上海復星 郭台銘澄清：與事實不符 兩團體致函蔡英文願助疫苗 呂秀蓮爆內幕：他們有特殊管道 #聯合國 #和諧 #基金會 #呂秀蓮 #辦公室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐時：依賴陸製疫苗卻淪全球疫情最嚴峻的4個國家 20:242021/06/24 國際 呂秀蓮抛2國際組織助台買5千萬劑疫苗 陳時中回應 14:412021/06/24 生活 呂秀蓮曝兩國際機構聯名致函蔡英文：願助台洽購嬌生或輝瑞疫苗 12:252021/06/24 政治 《國際社會》紐西蘭首都進入2級警戒 澳洲最大省收緊防疫限制 15:082021/06/23 財經 國際民間機構願協助買疫苗？府：尚未正式接獲來信 13:242021/06/24 政治 觀策站》無盡的前沿－當政府限縮科學自由（烏凌翔） 09:302021/06/23 海納百川 時論廣場》三大來源推動通貨膨脹上揚（朱雲鵬） 18:452021/06/23 時論廣場 時論廣場》沒有生命 何來民主（楊艾俐） 16:472021/06/24 時論廣場 時論廣場》誰有權偷看簡訊實聯制（鄞楷謙） 19:162021/06/23 時論廣場 解讀民調結果 沈政男曝蔡政府打柯踢侯原因：擔心選舉 15:212021/06/23 政治 慈濟也出手 生技業：證明政府很無能 04:102021/06/24 焦點要聞 政治熱門新聞 蔡英文民調下降 郭正亮：這兩件事讓她出乎意料 - 政治 民進黨封殺國民黨八大提案 郭正亮：大概在賭這個 - 政治 六都市長防疫誰表現最好 沈富雄點名這大咖出乎意料 - 政治 退出民進黨2年看到這篇聲明 游盈隆：證明我不是意氣用事 - 政治 蔡英文民調崩盤空前新低 謝龍介嘆：人民在驚恐中掙扎求生 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。