自由時報報導，「世界和諧基金會」，根據中國官員説法並非聯合國NGO一事；前副總統呂秀蓮辦公室晚間發聲明表示，與事實不符。

呂辦表次，World Harmony Foundation 確屬聯合國環境規劃署具諮詢身份的NGO，至於它與中國關係，因為聯合國整體與中國關係密切，世人皆知。但其共同創辦人為「台灣關係法」起草人Lester Wolff國會議員。特此澄清，以正視聽。