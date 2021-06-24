坎城國際創意節（Cannes Lions）日前揭曉 2021 年娛樂創意獎（Entertainment Lions）得獎名單，信義房屋廣告「幸福是 和信任的人一起找到永遠-信任幸福篇」，從近3萬件總報名件數中脫穎而出，獲得 2021年坎城創意獎娛樂獅(Entertainment Lions)的全場最大獎(Grand Prix)，這是坎城創意獎自1954年舉辦以來，台灣作品第一次獲得年度大獎（Grand Prix），創下台灣品牌行銷業界的最高獲獎新紀錄，2020年信義房屋用這支影片感動百萬觀眾，2021年更拿下廣告大獎，為全台帶來好消息。

素有創意奧運之稱的坎城創意節（Cannes Lions），由全球超過 109 國報名參加28個創意獎，是全球最大的創意產業大獎，透過全球超過五萬位創意人每年集會，制定全球創意標準，今年信義房屋廣告「信任幸福篇」是台灣第一次獲得坎城創意獎全場最大獎，每個國家第一次獲得年度大獎，都會被創意節列入官方紀錄，坎城娛樂獅評審團主席 Jae Goodman盛讚這個作品無論各方面都是最高水準，並表示自己深受感動甚至數度落淚。Jae認為：「這是個非常不容易的結合與選擇，首先，房仲業是個不容易溝通的產業類別。其次，大家都很驚艷來自台灣的一支房仲業廣告，故事能如此動人。這件作品做到的是透過改變文化來幫助推進客戶生意，並做得非常美好。」

信義房屋廣告「信任幸福篇」，由電通mb策劃，金獎班底導演羅景壬、金鐘視帝姚淳耀、實力派演員陳美月，以一個由懷疑到信任的故事感動觀眾，網路點閱數7天之內超過400萬次。電通mb創意長周麗君在臉書表示:「我們讓一個根植於台灣洞察的作品，走到創意最高殿堂，被全世界看見。謝謝信義房屋，和我們一起創造台灣新的獲獎紀錄，特別感謝最棒的導演和製片團隊，在這個不確定的時代，我們用創意，鼓勵人們放下恐懼，相信未來，我們相信，只有『愛』能教會我們信任，給我們前進的勇氣」

信義房屋也表示，當初希望藉由此次「信任幸福篇」廣告讓大家思考「信任」的重要性，獲得廣大迴響，在榮獲2021年坎城創意獎娛樂獅的全場最大獎之前，「信任幸福篇」廣告也是2020年下半年YouTube最成功影片，全年排名第二名，而當中的「信任」，不只是信義房屋帶給消費者的品牌形象，更希望藉由這次獲得國際廣告大獎的正面能量，溫暖所有受疫情之苦的台灣人，團結一心、信任彼此絕對可以戰勝疫情。