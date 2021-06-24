晶片荒衝擊全球供應鏈，許多半導體晶片大廠為因應超額需求，紛紛擴大產能，一方面緩解全球晶片短缺的境況，亦能擴張其市佔版圖，不過長華董事長黃嘉能表示，急於擴大產能也是個問題，在未來一定會出現調整，若供應趕上需求，就會面臨修正的風險。

為因應車廠、電子消費產品等供需失衡的短缺問題，許多晶片製造商積極擴大產能，不僅如英特爾、台積電這類晶片製造大廠，如南亞科、聯電也將計畫增設更多的廠房，但擴產也可能是一個雙面刃。

《日經亞洲》報導，黃嘉能指出，現在若不像其他同行一樣擴大產能，可能會失去提升市佔的機會，以及影響成長動能；但另一方面，若是擴大產能也可能會有存在著弊端，主要是未來市場肯定會出現調整，「一家好公司必須要有風險管理措施，以因應將來的任何調整，避免受到損害」。

長華科技是全球第二大導線架製造商，為德州儀器、英飛凌和恩智浦等半導體大廠的供應商，以及幾乎所有晶片封裝和測試廠的供貨商，包括日月光投控和力成。

儘管客戶需求激增，但黃嘉能表示，仍需要仔細衡量每一個要求，因為在供過於求的情況下，允諾多給一個客戶，可能就需要少給另一個客戶，「這很有趣，在正常情況下，買的越多就越便宜，但現在是買越多就越貴」。

除此之外，黃嘉能談及目前地緣政治的緊張局勢，他認為科技業必須去適應有兩條供應鏈的世界，分別為美國和大陸，「站隊的方式非常有挑戰性，我們都應該審慎評估地緣政治風險，制定兩個服務計畫，而不單只是賭誰輸誰贏」。