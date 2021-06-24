王陽明從愛用者晉升為格菱威年度品牌代言人。（業者提供）

王陽明與蔡詩芸結婚5年，前年迎來寶貝女兒「Katiya」，婚後他不只兼顧演藝事業，更積極經營YouTube頻道介紹超跑，感覺比婚前更有拚勁。他在疫情期間，認真宅家防疫陪妻女，也一起度過自己成為父親後的第二個國際父親節，他不僅是發文感謝自己父親，同時也秀出女兒可愛的背影，感謝Katiya能成為他的女兒，父愛爆棚的貼文讓粉絲直呼好暖。

除了陪伴家人外，十分自律的王陽明在家也會透過Youtube影片每天運動一小時左右，要保持好的狀態隨時等待疫情解封。日前成為隔熱紙品牌代言人的他表示，解封後最想先幫車子都換上能抗病菌的隔熱紙，好好守護自己與家人的健康。

王陽明在寶貝女兒Katiya出生後化身為「女兒傻瓜」，目前一歲半的Katiya開始會藉著雙手扶東扶西保持平衡，練習用雙腳走路，行動能力飛速進化，好奇寶寶的觸及範圍也逐漸擴大，這讓王陽明變得格外在意生活用品是否具備抗菌功能。

受到疫情影響，王陽明與愛妻蔡詩芸的工作都因此暫停，卻也反而有了更多時間陪伴彼此以及寶貝女兒Katiya。王陽明便十分期待，也早已準備好為愛妻和寶貝女兒打造最強禦守神盾，表示計畫好要將新品隔熱紙安裝心得用Vlog全程紀錄與粉絲分享。