日本傑尼斯5人偶像男團「King ＆ Prince」曝光與美國知名製作人Babyface的合作喜訊！下月21日即將發行最新專輯《Re：Sense》，主打歌之一的〈請問芳名〉（Namae Oshiete）是由榮獲12次葛萊美獎的世界重量級歌手Babyface製作，這也是2019年成員在美國LA錄音室完成的作品。

本次的歌曲製作是由「King ＆ Prince」先提出了邀約，對他們的音樂感興趣的Babyface爽朗答應後而促成了這次的合作。對於〈請問芳名〉這首歌，Babyface提案希望在英文歌詞中能加入一些能讓人想哼唱的日文，經過多次討論後最終誕生出很棒的作品。

當時Babyface因巡迴來到日本時，曾與「King ＆ Prince」見面並討論歌曲的方向，「King ＆ Prince」也在進行彩排行程之間投入進行錄音作業。在雙方從各自繁忙的行程中擠出了僅1天的時間，便在Babyface的美國洛杉磯的私人錄音室完成了錄製。

歌曲錄製首先是從副歌的部分開始，儘管因為跟平時的方式不同而有點不習慣，但成員們也展現了專業的應對能力，順利地完成了這個挑戰。最後在約10小時的努力下，終於完成了該曲的錄製。