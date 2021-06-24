因應新冠疫情，教育部今(24)日宣布，全國中小學延至9月1日開學，讓許多家長再度崩潰。兒科醫師楊為傑表示，很多家長擔憂，如果不開學或兩周以後持續三級警戒，恐形成 6大隱形炸彈，貼文引起廣大回響，有家長忍不住曝心聲，如同「命和錢在拉扯」。

面對三級警戒遲遲無法解除，加上中小學又延後開學，楊為傑在臉書粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》指出，已有很多家長提到他們的擔憂，是很多人沒想到的層面，因此他幫家長們反映下例6大隱憂：

1. 升小一／國一／高一／大一的孩子何去何從？

面對完全不熟悉的環境、老師、同學及遊戲規則，卻要線上課，問題一定很多。

2. 成績評估？學習歷程？這些攸關升學的方式怎麼評估？

3. 大學指考

還有一群高三或重考的孩子，要決定今年大學念哪裡，如果指考沒有如期舉行，將影響4萬多人、4萬多個家庭。

4. 幼兒園

有的已經撐不下去倒閉了，大家最在乎的托育環境，恐怕會越來越糟。

5. 小本經營的生意經營困難

很多沒有特殊技能的人，其實是拿日薪的，店面沒生意，也等於沒有收入。

6. 線上課程使孩子差距拉大

有在陪孩子上線上課程的家長應該可以發現，有的孩子根本不出現，或是脫隊了，將使得孩子程度差距拉大。

楊為傑說，這些聲音就算不是主流聲音，但卻是很多小老百姓的心聲，雖然大家都期望疫情會越來越趨緩，但是萬一兩周後繼續三級，我們的社會有沒有方案去幫助這些家庭、孩子？

他認為現在能在家工作的，幾乎都是社會中比較優勢的群體，但並不是社會的多數，因此他想分享一些來自基層的聲音，希望大家可以聽見，一起想想怎麼走會比較好。

不少家長反映「私幼不退每月雜費，家長請假在家顧小孩，沒有薪水下的成本支出，對家長來說是不平等的相對剝削」、「命和錢在拉扯」、「寧可小孩正常上學，他們也要學習適應在疫情下的生活，不是靠著大人們的保護」、「真的！並不是什麼產業都能在家工作+顧小孩，真的很擔心一直維持現狀無止境」。