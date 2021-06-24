黨產會認定中華救助總會是國民黨附隨組織，要求將8億多元的不動產、及6164萬元移轉國有，救總聲請停止執行，台北高等行政法院裁准不動產部分，經抗告後，最高行政法院認為未來訴訟確定後，沒有無法回復損害的情事，逆轉駁回救總的聲請確定。

依照最高行政法院的終局裁定結果，救總須依照今年3月23日黨產會的處分，將其不動產及現金及追徵士地的價格，移轉為國有。

去年黨產會舉行聽證會後，決議認定救總是國民黨的附隨組織，之後在今年3月23日作成處分，要求救總在處分送達的次日起30天内，將被認定為國有的不動產及已移轉他人而無法返還之不當取得財產，追徵價額後，移轉國有。

救總聲請停止執行，北高行政法院裁定部分停止執行，經抗告後，最高行政法院認為依照救總現有可供利用的現金（含定存準備基金），足以履行，且未來在本案訴訟中獲致勝訴，非難以賠償，應無難於回復損害之情事，駁回全部的停止執行聲請。