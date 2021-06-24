對於台北市禾馨診所私打疫苗風波，被捲入關說疑雲的民進黨立委高嘉瑜表示，她對柯文哲不會記恨，個人造業個人擔， 柯文哲可能在想，「與其讓別人來凌遲我，不如他一刀給我一個痛快」，她以後和柯文哲就是「君子之交淡如水」，不過她相信「柯文哲持續關心我」！

趙少康23日在TVBS《少康戰情室》提到這件風波，並問高嘉瑜，「柯文哲對妳蠻絕情的，妳會不會記恨？」

「不會耶」，高嘉瑜坦言，就是個人造業個人擔，這件事情做了就要承擔，我也問心無愧，也非常坦蕩。

至於為何被柯文哲公開點名？高嘉瑜直言，她與柯文哲在記者會之前確實有通過電話，當時柯文哲說不會害她，也不會提到她的名字。後來在記者會提到她的名字，又說紙包不住火。

高嘉瑜推測，柯文哲心情可能是，這件事很難不去說是誰，畢竟記者要追出來，柯文哲可能在想，「與其讓別人來凌遲我，不如他一刀給我一個痛快」，所以柯文哲直接說出她的名字，讓她自己去面對，「我也是很感謝他給我機會能夠說明」。

趙少康問高嘉瑜，「妳希望這樣被柯文哲一刀斃命？還是希望被眾人凌遲？」

高嘉瑜回應道，這件事情反正遲早要面對，因為衛生局從頭到尾的態度，也是有求必應，她也是轉達民眾的陳情，衛生局也都立刻積極善意協助，「我不覺得過程有甚麼問題」，所以讓大家知道，可受公評。高嘉瑜強調，畢竟站在一個孕婦或是新生兒的角度，幫助醫護，她認為不會有什麼問題。

至於以後和柯文哲的關係，高嘉瑜遲疑一會說，現在離柯文哲真的蠻遙遠的，她自己在立法院，大概一年多沒看到柯文哲，所以就是「君子之交淡如水」，但會持續關心台北市政，「我相信柯文哲也在持續關心我」，就保持一定的、遙遠的朦朧距離。