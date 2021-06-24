司改會及中華人權協會、法界對於疫調簡訊遭警方濫用提出批評，司法院24日回應，應由法官於具體個案中，本於保障人權的法律確信予以判斷，基於審判獨立，司法院不宜表示意見。

司法院表示，尊重各界對於通訊保障及監察法之修法建議，通訊保障及監察法雖非司法院主管法規，但後續主管機關如就法律修正徵詢本院意見，司法院將本於保障人權之職責，表達意見。

另，在現行法制下，法院核發通信紀錄調取票時，是否指示不得調取疫調簡訊，司法院認為應由法官於具體個案中予以判斷。