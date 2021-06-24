連續幾波鋒面，讓中南部水庫大進補，南部各主要水庫也正式脫離乾涸危機。(圖／台灣水庫即時水情)

瘋狂吸水狠甩德基！曾文水庫最新蓄水量曝光 南部穩了

第三波梅雨鋒面到來，全台下起大雨，也讓中南部水庫再度大進帳，其中曾文水庫徹底脫離「紅色警戒」，今天(24日)蓄水量來到42.2%、2億1546萬噸，正式告別水荒。

根據水利署最新資訊顯示，上月20日蓄水量一度僅剩6%、3000萬噸的曾文水庫，今晚6點已經來到42.2%、2億1546萬噸，一個月來大幅進帳36%、1億8500萬噸水量，加上白河水庫復活，來到89.4%、1050萬噸；烏山頭水庫75%；南化水庫更是滿水位100%，南部旱災可說正式解除。

但相較於曾文水庫，台中德基水庫就顯得比較悲情，蓄水量一度跌至1.6%、300萬噸的德基水庫，雖然在連續幾波鋒面也有進展，但幅度卻不盡人意，兩週前與曾文水庫同樣都在18%，但這周曾文水庫持續狂升，德基卻僅入帳不到2000萬噸，目前僅有28%、5200萬噸蓄水量，依舊吃緊。

至於其他一度告急的水庫包括石門、寶山第二、日月潭、湖山、仁義潭水庫，如今也都脫離紅色、橙色警戒，回穩至藍色狀態，其中日月潭、湖山與仁義潭水庫更是都已達滿水位，開始放水。