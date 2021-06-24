《紐約時報》22日分析報導，隨著新冠肺炎在全球各地大流行，目前世界上約有90個國家/地區正使用中國大陸製造的新冠疫苗。其中，即使全民接種率超過5成，塞席爾、智利、巴林與蒙古卻依舊名列全球疫情最嚴峻前十大國家之林。《紐約時報》分析，這4國例子或可說明大陸疫苗面對新冠變種病毒的無力，也提醒一國經濟復甦程度或許與使用的疫苗有關。

報導指出，自2020年起，北京開始推動疫苗外交，向全球承諾提供安全而有效的疫苗，以防止新冠肺炎確診案例的擴張。儘管當時不確定疫苗在抑制疫情擴散的效率，但由於大陸製造的疫苗較容易獲得，包括蒙古、巴林、智利與塞席爾，紛紛選擇大陸疫苗。

比對世界上絕大多數國家都沒有疫苗，選擇大陸疫苗讓這4國能推出雄心萬丈的接種計畫；蒙古甚至向民眾承諾，要給他們「沒有新冠肺炎的夏天」，巴林則矢言讓民眾恢復正常生活，而塞席爾則希望帶來經濟復甦。如今，這些國家非但沒有擺脫病毒，更身陷疫情泥淖。

《紐約時報》警告，這些國家例子顯示，大陸疫苗在阻止新冠肺炎擴散上可能效力不彰；特別是新變種。這也透露出，歷經大流行的國家面臨殘酷現實，即復甦的程度可能與政府提供哪些疫苗有關。

※4國疫苗接種率達5至6成

《紐約時報》引述Our World in Data的數據，塞席爾、智利、巴林與蒙古約50%至60%的國民已接種完整疫苗。然而，就在上週，這4國卻名列全球疫情最嚴重的10個國家之林。

由於這4個國家主要使用大陸國藥與科興生產的疫苗，香港大學金冬雁表示，「如果疫苗本身夠好，就不會有這種結果。中國人應負起責任解決這個問題」。

不過，《紐約時報》表示，科學家仍不能確定為何疫苗接種率相對較高的國家，會爆發新一波災情。可能是因為變種病毒，可能是因為過早放鬆社會隔離措施，也可能是僅接受一劑疫苗。無論如何，這樣的感染會持續產生影響。

相較於接種大陸疫苗達5至6成；在美國，僅有45%的人接種疫苗，使用的疫苗為輝瑞疫苗與莫德納疫苗，病例數卻在6個月內下降94%。另一個案例是使用輝瑞疫苗的以色列。該國目前接種率為全球第二，僅次於塞席爾；但以色列每100萬人中，新增的確診病例數約為4.95例，而塞席爾卻高達716例。

事實上，疫苗不只是北京擺脫大流行的武器，也是其累積全球影響力的利器。習近平承諾要提供全球數百萬人容易儲存與運輸的大陸疫苗，並稱之為全球公共財。

蒙古就是這樣的受惠者。透過國藥集團疫苗，該國已有52%的人接種疫苗，並放寬社交限制。然而，新一波疫情卻感染了2400人，為一個月前數字的4倍。

※大陸：疫苗主要在防止病情轉為重症

大陸外交部發表聲明，表示新一波疫情與疫苗並不具因果關係。其引述世界衛生組織(WHO)的說法，認為部分國家疫苗接種率仍未達到足以防止疫情爆發的水準，且需要持續維持社交限制。

此外，在許多使用大陸疫苗的國家也證實，大陸疫苗安全而可靠，仍舊扮演很好的防疫角色。甚至，疫苗主要在防止病情轉為重症，而非抑制傳播。

不過，《紐約時報》卻指出，雖然沒有任何一款疫苗能夠完全防止疫情擴散；但大陸疫苗有效性較低，很可能是新一波疫情的原因。目前輝瑞疫苗與莫德納疫苗有效性超過90%，AZ與嬌生疫苗的有效性也有70%；相較之下，國藥集團疫苗有效性78.1%，科興僅有51%。

※：陸方公布臨床數據不足

事實上，大陸藥廠並沒有公布太多臨床數據，來驗證其疫苗預防疫情的能力。中國疾控中心研究員邵一鳴認為，大陸需要為80%到85%的國民進行完整疫苗接種，才能達到群體免疫；不過，官方估計只需接種70%的人口即可。

此外，雖然在智利針對科興疫苗的研究顯示，在預防感染上，該款疫苗不如輝瑞與莫德納疫苗有效。但是，完整針對新一波疫情的數據，目前仍付之闕如。

范德比大學傳染病基金會沙夫納表示，大陸疫苗防護力較低，導致疫情仍能維持一定程度傳播。即使仍能讓接種者降低住院率，但仍在完整接種的人群中造成大量確診。

※大陸疫苗有效避免染疫死亡

對於這種說法，蒙古與塞席爾官員辯稱大陸疫苗在防範疫情轉重症上具有相當效力。蒙古衛生部研究員奧其爾巴特（Batbayar Ochirbat）強調，蒙古選擇大陸疫苗是正確決定，部分原因在於染疫者致死率較低。事實上，該國衛生部數據顯示，國藥疫苗比AZ疫苗或俄國衛星疫苗更具防護力。

其解釋，蒙古再次爆發疫情還是因為社會開放的太快，很多人只接受一劑疫苗，卻認為自己已有足夠防護力。換言之，大型活動應該是在全面接種完整疫苗後才開始，如今卻太有自信過早開放。

※即使接種疫苗仍可能成為無症狀感染者

澳洲福林德斯大學醫學與公共衛生教授彼卓夫斯基（Nikolai Petrovsky）表示，現有證據顯示國藥疫苗無助於防止疫情擴散。接種大陸疫苗的風險在於接種者可能為無症狀感染者，進而將病毒傳染給他人。然而大多數決策者忽略了這種複雜性。

在印尼，另有新變種病毒興起。儘管接種科興疫苗，但仍有350人確診。2月至6月7日之間，共61名醫師死亡，其中10人施打大陸疫苗。

※未來全球可劃分為三類型國家

報導預測，不同疫苗效力的差異，讓大流行的世界出現三種類型國家；第一種是富裕國家，能利用資源取得輝瑞與莫德納疫苗。第二種是較前一類貧窮的國家，其有能力取得疫苗，但離集體免疫有一段路。第三種是完全接種疫苗，卻只有部分保護力的國家。

《紐約時報》悲觀地分析，中國大陸與使用大陸疫苗的90多個國家，可能會成為第三組。換言之，未來數個月內或數年內，其將面臨滾動式封鎖、篩檢與日常生活受限制，經濟也因此受阻。隨著越來越多國民質疑大陸疫苗的有效性，想要說服未接種的公民接受疫苗也變得愈來愈困難。