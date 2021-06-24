中央流行疫情指揮中心宣布第三級疫情警戒將維持到7月12日，考量疫情持續影響國內民生及商業，行政院24日發布「紓困4.0」之各項精進措施，經濟部之相關措施，包含商業服務業紓困補貼條件之彈性認定方式、紓困貸款額度與名額提高及所轄國營事業、新創園區及育成中心租金減收等，協助相關業者緩解壓力，度過疫情難關。

商業服務業營業衝擊補貼衰退條件彈性認定，以及數位新創業者行業認定方式

經濟部自110年6月7日起，已開放有稅籍登記之商業服務業者申請營業衝擊補貼，條件只要110年5、6、7月任1個月營收較108年同月或110年3至4月月平均減少五成以上，就按本國全職員工數乘以4萬元發給企業補貼。考量疫情係自5月中起影響商業較遽，故預估6月可符合衰退條件的業者，可先提出5月15日至6月14日之營收資料送件申請，後續再追認6月份財報，以便利業者儘速申請拿到補貼款。

此外，鑒於數位經濟下新創事業因提供跨領域營運模式，常有行業別認定之困擾，對此，經濟部特成立專責窗口協助行業別認定，新創事業如有跨數位與教育、數位與旅遊、數位與交通等領域，遭遇行業別歸屬不易之問題，將可透過中小企業處新創紓困專責辦公室之協助，認屬商業服務業者，將可納入商業服務業之補助範疇。

加碼提高勞工紓困貸款申請名額，以及央行中小企業專案貸款C方案融資金額提高到100萬元。

配合勞動部將每名勞工10萬元的勞工紓困貸款申請名額加碼，將原50萬人申請名額提高至若117萬已申請者均符合條件，均將給予核貸；以及中央銀行提供小規模營業人融資額度由50萬元提高至100萬元，以上貸款方案皆由信保基金提供十成信用保證，協助勞工及企業取得融資，降低受疫情衝擊影響。

經濟部所轄國營事業、新創園及育成中心享租金減免

租金紓困措施部分，經濟部所屬國營事業（台電、中油、台糖及台水公司）租金減收2成期間將延長至111年6月，並由各國營事業主動辦理減租，以期減輕承租人受疫情之影響，若承租人於110年5月至7月應繳而尚未繳交之租金，則延長繳款期限至110年7月底，延長期間免計收違約金及遲延利息；此外，林口新創園、自設育成中心（南軟、南科、高軟）等經濟部所轄之場域進駐新創業者，於110年5月至7月則享為期三個月租金減半優惠。