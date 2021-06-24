寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周期間發表Magnifica系列頂級珠寶，選在米蘭時尚地標艾曼紐二世迴廊 (Galleria Vittorio EmanueleII) 華麗登場，在男高音安德烈波伽利 (Andrea Bocelli)的優美歌聲中，世界超模Lily Aldridge、Vittoria Ceretti、賀聰、SolangeSmith身穿黃色曳地禮服漫步在偌大的長廊，氣勢逼人。

寶格麗MAGNIFICA頂級珠寶秀在米蘭時尚地標艾曼紐二世迴廊登場，氣勢不凡。（BVLGARI提供）

艾曼紐二世迴廊是精品店林立的時尚地標，受到新冠疫情衝擊，昔日人聲鼎沸、川流不息的榮景不再，但壯麗典雅的圓型拱廊建築建築、精緻壁畫和巨大玻璃穹頂依舊，尤其在深夜時，空蕩蕩迴廊別具神秘的氣氛，寶格麗珠寶秀選在此登場，在迷濛燈光的投射之下，營造有如電影般如夢似幻的場景，令人迷醉。

為了詮釋Magnifica頂級珠寶和腕表作品充滿樂觀與歡慶的氣氛，藉此向義大利精神致敬，寶格麗邀請義大利男高音安德烈波伽利與義大利指揮家Beatrice Venezi共襄盛舉，以貝多芬的第九號交響曲的《歡樂頌》 (Ode to Joy)為珠寶秀揭開序幕，在疫情在全球肆虐的今日，透過觸動心弦的歌聲傳遞對未來充滿了希望，令人動容。

中國超模賀聰配戴寶格麗MAGNIFICA系列Mediterranean Queen項鍊。（BVLGARI提供）

化身謬思女神的超模佩戴寶格麗Magnifica頂級珠寶，以繽紛五彩的寶石詮釋疫情過後歡樂節慶的氣氛，其中一件鑲有世界排名第四的131.21克拉尖晶石的項鍊，華麗指數破表，另有一件Mediterranean Queen項鍊，鑲嵌5顆總重約500克拉的切割帕拉依巴碧璽、祖母綠和鑽石等，都是令人驚艷屏息的非凡作品，同時也是寶格麗獻給世界的新生賦曲，歌頌人類堅毅不撓的精神。

義大利超模Vittoria Ceretti配戴寶格麗MAGNIFICA系列Imperial Spinel尖晶石項鍊，131.21克拉尖晶石在世界排名第四。（BVLGARI提供）