菲律賓軍方一架啟用不久的黑鷹直升機昨天進行夜間飛行訓練時失事，機上6人全數罹難。菲國政府今天下令機隊全數停飛。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana ）表示，菲軍一架S70-i型黑鷹直升機昨天在首都馬尼拉北方的烏鴉谷（Crow Valley）訓練場附近墜落，機上3 名駕駛和3名飛行員身亡。

他並指示：「這起事故調查期間，黑鷹直升機隊全體停飛。」

法新社報導，菲律賓先前向一家波蘭公司訂購16架多功能的黑鷹直升機，這批飛機是經由美國國防製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下企業塞考斯基（Sikorsky）授權製造，自去年底已交貨其中11架。

菲律賓政府之所以採購黑鷹直升機，是為了取代菲軍老舊的、俗稱「休伊」（Huey）的貝爾公司（Bell）UH-1H直升機隊，當中許多都是來自菲國長期軍事盟邦美國的剩餘品。

羅倫沙納表示，菲軍的黑鷹直升機隊原本支援人道援助和災難應變工作，包括運送2019冠狀病毒疾病（COVID-19）到群島組成的菲國境內偏遠地區。

另一方面，菲律賓軍方也持續與全國各地長期存在的共產黨叛亂勢力及南部的伊斯蘭國（Islamic State）相關好戰分子對抗。