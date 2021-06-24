近日受滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，22日台南官田區累積雨量181毫米，居南市各區之冠，名列全國第二，台南市災害防救辦公室參事顏振標24日與公所前往會勘渡拔里活動中心抽水站，確保抽水設備確保正常無虞。

22日強降雨時傳出市道171線乙渡拔里部分路段短暫積水，當地里長胡義全與派出所員警半夜冒雨前往巡視，拉起警戒線，清理水溝蓋雜草淤積，淹積水很快就退去，抽水站半夜時啟動1小時，由於積水路段附近多為農田，且水很快消退，並未傳出災情。

顏振標會勘時，也爬到抽水站上巡視，並提醒公所同仁，整備好抽水設備隨時投入使用，災時多加巡視可能積淹水的路段橋面，並隨時處置災情上報市府因應。

官田區長陳仁偉則要求區內各單位防災夥伴、各里里長積極巡查里內災防相關事務，不分晝夜隨時在防災群組通報，群組內權責單位也務必及時回應處理，務要使災情的通報及處置皆流暢迅速、使民眾可能的災損和不便都降到最低。