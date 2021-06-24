《孩子別哭》劇照。（車庫娛樂提供）

全台三級警戒延至7月12日，民眾雖無法進戲院，但可透過線上影音串流平台觀賞好電影，「GP＋」本周最新上架，包含《孩子別哭》、《捍衛救援》、《惡夜殺神》、《逆轉棋蹟》、《西西里恐怖故事》，陪伴大家度過居家防疫期間。

美國動作驚悚片《捍衛救援》描述海軍陸戰隊退役的神射手吉姆（連恩尼遜 飾）某日目睹11歲男孩米格爾和母親蘿莎遭到墨西哥毒販追殺，吉姆被託付帶著米格爾逃亡，誓死護送米格爾安全回家。連恩尼遜受訪時曾表示「我今年就要滿69歲了，不再接演動作片的日子將近，但目前手上仍有幾部電影正在進行，打算打到我開始使用助行器的那天為止」。

摩根費里曼在主演《惡夜殺神》中，化身退休警察局長戴蒙，因為是腿殘的角色，需坐在輪椅上演出，演技一流的他被大讚即使僅靠「上半身演戲」，魅力絲毫不遜色，反而更難詮釋，與一般動作片相比顯得不落俗套；韓片《孩子別哭》由出道17年的金香起挑大梁，化身成為褓姆的她首次看自己的作品看到哭，「與其說是在特定場面時流淚，不如說是當看到孩子『小赫』的臉時，眼淚就忍不住流下來了」。

《逆轉棋蹟》被喻為真實版《后翼棄兵》，描述年僅8歲的法辛（阿薩德艾哈邁德飾），遇見法國西洋棋頂級教練希梵（傑哈德巴狄厄飾），透過希梵的指導，法辛一步步創造國際西洋棋界奇蹟，堪稱2021年最暖心勵志之作；《西西里恐怖故事》講述惡名昭彰的英國富家子弟彼得，被殺害後埋葬城內一座哥德式墓園之中，一個世紀後，一名英國考古學家和女兒找到了當初埋葬彼得的墓園，彼得的復仇就此展開。

另外，「諧仿」類幽默惡搞電影，經常在推出時掀起許多話題熱議，也在世界各地擁有一票忠實粉絲欣賞這些另類幽默的惡搞電影，GP＋就在「沒魚蝦也好」片單中，多部在國外引起熱議的搞笑諧仿神片，包括《復仇者正義聯盟》、《復仇者同盟：時限之戰》、《自殺突襲隊》，兼具話題與笑點，最惡搞好笑的英雄片，另外神奇搞笑片還有《瘋狂麥屍：憤怒戰》、《金剛：骷顱島》、《變形金鋼S：最終戰士》、《玩命街頭∞》等，以及《天空鯊：納粹終極武器》、《去死吧！老闆》、《一屍到底》等獵奇的紓壓片。